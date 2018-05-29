Başkan Seçen, 4 mahallenin sakinleriyle mahalle iftarında buluştu

Daha önceden Lütfi Pamukçu Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirileceği duyurulan mahalle iftarı, Nevşehir Belediyesi tarafından elverişsiz hava şartları nedeniyle Modern Pazar Yerine alındı. Nevşehir Belediyesi ilahi grubunun çeşitli ilahileri seslendirdiği iftar yemeği öncesinde palyaçolar, çocuklara yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Çocukların yüzlerini farklı şekillerde boyayan Palyaçolar, çocuklarla çeşitli oyunlarda oynadı. Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, bu etkinliği izleyip, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Salih Açıkgöz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, AK Parti Kadınlar Kolu Başkanı Ayşe Bilgiç, iftar sofrasına katılan mahalle sakinleriyle sohbetler yaptı. Gençlerle ve çocuklarla özel olarak ilgilenen heyete Nevşehir Belediye Meclis üyeleri, Mahalle muhtarları da eşlik etti.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı mahalle iftarı öncesinde iftar duası yapıldı.

Düzenlenen mahalle iftar yemeğinin ardından konuşan 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Yücel Menekşe, 4 ayrı mahallede ikamet eden vatandaşlarla kendilerini buluşturduğu için Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’ e teşekkür etti.

Menekşe, özellikle son günlerde hızla büyüyen, kalkınan ve gelişen bir Türkiye’yi istemeyen güçlerin Türkiye’nin üzerine yönelik ciddi bir oyun oynandığını belirterek, bu oyunları büyük Türk Milleti’nin 24 Haziran’da önlerine konulacak sandıkta bozguna uğratacağını kaydetti.

27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Yücel Menekşe, önce Ramazan Bayramı’nın sonrasında da 24 Haziran Bayramının kutlanacağı güçlü Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile dünyanın sayılı 10 büyük ekonomisinden biri olma yolunda önemli bir atılım yaşayacağını sözlerine ekledi.