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Başkan Seçen, AK Parti Milletvekili Açıkgöz'ü tebrik etti

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevine getirilen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ü tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevine getirilen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ü tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.


Belediye Başkanı Atilla Seçen, daha önce de TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine ikinci kez seçilen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün, partinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevine layık görüldüğünü belirterek şöyle konuştu;


"Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'indeki çalışma arkadaşlarından biri olan değerli milletvekilimiz Mustafa Açıkgöz'e, bu görevinde de üstün başarılar diliyorum, görevinin hayırlara vesile olmasını yüce Allah'dan niyaz ediyorum” dedi.

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