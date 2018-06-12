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12 Haziran 2018 08:52

Başkan Seçen, AK Parti milletvekili adaylarıyla Pazar esnafını ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27.

Başkan Seçen, AK Parti milletvekili adaylarıyla Pazar esnafını ziyaret etti

12 Haziran 2018 08:52

Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili adayları Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan ile birlikte, Modern Pazaryerinde faaliyette bulunan Pazar esnaflarını ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundular.


AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar’ın da hazır bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Atilla Seçen, Pazar alışverişi yapan vatandaşlarla görüşmelerde bulundu.


Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen’in de refakat ettiği ziyarette esnafı ile de görüşmeler yapan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, vatandaşlar ile bir ve beraber olmayı bundan sonraki dönemde de devam ettireceklerini söyledi.


Pazarcı esnafları ve vatandaşların büyük sevgi ve ilgileri ile karşılanan Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, 27. Dönem AK Parti Milletvekili adayları Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan’da, Modern Pazaryerindeki esnaflarla ve Pazar alışverişinde bulunan vatandaşlara hayırlı olsun dileğinde bulundular.




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