Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen de, tarih anabilim dalından yüksek lisans öğrencisi olarak mezun oldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni üniversitenin konferans salonunda düzenlendi. Mezuniyet törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, ilçe ve belde belediye başkanları, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kültür ve Turizm Bakanlığı Semah ekibinin gösterisi ile devam etti. Belediye Başkanı Atilla Seçen de törene mezun öğrenci statüsünde katıldı.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan konuşan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, “Biliyorum ki bu eğitim sizin için ve aileniz için çok maliyetli oldu. Ama unutmayın hakikaten biz Türkiye’nin ve bu coğrafyanın en güzide mekanlarından birisinde bulunuyoruz. Burada geçirmiş olduğunuz tecrübenin ve fiziki ortamın, doğa harikasının sizin hayatınızda çok önemli bir olduğuna yürekten inanıyorum. Mezun olan tüm öğrencilerimize gelecek hayatlarında yürekten başarılar diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Atilla Seçen de, tarih bölümünden yüksek lisans öğrencisi olarak mezun olmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getirerek, “Bu kadim şehrin gözbebeği Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin bir öğrencisi olarak mezuniyet törenine katılıyorum. Bu benim için çok anlamlı bir duygu. Yüksek Lisans programımız inşallah bu dönem bitecek. Rektörümüz ilk göreve başladığında hocam böyle bir fikrim var dediğimde o da bana başkanım neden olmasın çok iyi bir fikir demişti. Ben geçen sene 50 yaşımı bitirdim, emekli oldum, dede oldum torunum oldu. Bazı arkadaşlar bana tüm bunlarla birlikte bu nereden çıktı demişlerdi. Dedim ki başta kendi evlatlarım olmak üzere okumanın yaşı yok bilgini yaşı yoktur. Burada bir rol model olabilir miyiz, onlara örnek teşkil edebilir miyim diye hareket etmiştim. Bugün iki sıfat ile karşınızdayım. Hem bu şehrin yeni Belediye Başkanı olarak hem de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin öğrencisi olarak karşınızdayım” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali İlhami Aktaş mezun olan öğrencilere mezuniyet belgelerini takdim ederken,NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da, Başkan Seçen’e plaketini takdim etti.

Program öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.