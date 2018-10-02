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Belediye Başkanı Seçen, AK Parti grup toplantısına katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, TBMM’nin 27.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, TBMM'nin 27. Yasama döneminin 2. oturumuna katılmak için AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen grup toplantısına katıldı.


27. Yasama dönemi nedeniyle TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'yi TBMM'indeki çalışma odalarında ziyaret eden Belediye Başkanı Atilla Seçen, 27. Yasama döneminin hayırlara vesile olmasını temenni etti.


Belediye Başkanı Seçen, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar,AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç'in de hazır bulunduğu ziyaret sonrasında, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Grup toplantısına katıldı.


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ile AK Parti Milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe ile AK Parti Nevşehir heyeti, daha sonra AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.


Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Genel Merkezinde AK Parti Nevşehir heyeti ile birlikte düzenlenen toplantıya da iştirak etti.

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