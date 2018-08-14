AK Parti’nin kurulduğu 14 Ağustos 2001’in Türk demokrasi tarihi açısından çok önemli bir dönemin başlangıcı olması açısından oldukça önem taşıdığına mesajında dile getiren Seçen, 17 yıl önce "Her Şey Türkiye” sloganı ile yola çıkan AK Parti’nin, Türk siyasi hayatına yüksek değer kattığını belirtti.

Halka ve millete hizmet etmek amacında olan AK Parti’nin, milletin partisi olarak milletle büyüdüğüne vurgu yapan Belediye Başkanı Atilla Seçen, mesajında şunları kaydetti:

" Ülkemizin bir çok alanda sıkıntılı bir döneminde kurulan AK Parti kurulduğu günden bu güne kendisini millete adamış AK kadrolarıyla ülkemizde hayal bile edilemeyen yeniliklere ve reformlara imzalar atmayı başarmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda, tüm engellemelere ve zorluklara rağmen bu hedeflere ulaşacaktır. Bunda en büyük pay, hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun davasını davası olarak gören aziz milletimizdedir. Milletimizin AK Parti’ye olan desteği, ülkemizin istiklal ve istikbaline verdiği destekle doğru orantılıdır. İşte bu sebepten dolayı milletimiz ile omuz omuza hareket ederek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine inanç ve azimle yürümeyi sürdüreceğiz.”

“ŞER ODAKLARI AK PARTİYİ HEDEF OLARAK SEÇTİLER”

Türkiye’yi dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkeler arasında ilk sıralara ulaştırabilme çabası içerisinde bulunan AK Parti’nin şer odaklarının saldırıları ile karşı karşıya bulunduğunu mesajında dile getiren Belediye Başkanı Seçen “ Bu noktada kurulduğu günden bugüne Türkiye’nin büyümesini istemeyenlerin, milleti büyütmeye ve daha da ileri düzeylere ulaştırmaya ant içmiş AK Parti’yi hedef olarak gördüklerini görüyoruz. Ülkemiz için ortaya koyulan onca büyük hedeflerimize doğru atılan dev adımlar sürecinde önce Gezi Parkı olayları ile başlayan ve daha sonraki süreçte 17-25 Aralık yargı darbesi, MİT tırları ve son olarak da 15 Temmuz’daki hain oyunlar, milletimizi ve devletimizi parçalamaya yetmedi. Şimdi de ekonomimize çok yoğun bir saldırı var. Hiçbir şer odaklı oyun, aziz milletimizin birlikteliğini bozamayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ekonomik saldırıyı da Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle kazanacağız. 2023’e 5 yıl kala milletimizden aldığımız destekle Türkiye, ekonomisiyle, demokrasi anlayışıyla, hür inanç ve ruhuyla dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasındaki yerini mutlaka alacaktır."