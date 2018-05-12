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12 Mayıs 2018 13:57

Belediye Başkanı Seçen: “Anneler bizim en kıymetliği varlığımız”

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, dünyanın en değerli varlığı annelerin yılda sadece bir gün değil, her gün sevgi ve saygı ile hatırlanması gerektiğini belirterek: “Gönüllerimizin tacı annelerimizin, sevgilerini kalplerinde yaşatabilenler için yılın sadece bir günü değil, yılın her günü Anneler günü özelliğindedir” dedi.

Belediye Başkanı Seçen: “Anneler bizim en kıymetliği varlığımız”

12 Mayıs 2018 13:57


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 13 Mayıs Anneler Günü nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı.


Mesajında annelerin hayatımızın her anında şevkat, sevgi ve merhamet duygularını ortaya koyarak bizleri çepeçevre sardığına işaret eden Seçen, mesajında daha sonra şunları kaydetti: “Hayatımızın her anında bizlerin yanı başında olan, hastalığımızda en büyük destekçimiz, başarımızın gönüllü anahtarı annelerimiz, dünyanın en nadide çiçeğidir Bizlerin bugünlere gelmesinde hiçbir karşılık beklemeden sevgi, şefkat ve merhamet duyguları ile bizi adeta kuşatan annelerimizin, hayatımızda ne denli önemli bir varlık olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Cennetin ayaklarının altında olduğuna inandığımız annelerimizi, hayatımızın sadece bir günü değil, hayatımızın tüm günü hatırlamak, yad etmek en doğru bir davranış olacaktır. Sevgiyi temelde ele alan annelerimiz, bizler için dünyanın en kıymetli varlıklarıdır. Onun içindir ki her anne bizim için yılın annesidir. Her şeyi ile her güzel şeylere layık olan annelerimize vereceğimiz belki de en büyük hediye, ona sevgiyle sarılmak, onun hayır duasını ve gönlünü alarak öpülesi ellerini doyasıya öpmektir. Anneler Günü nedeniyle özellikle devletimizin bölünmez bütünlüğü için mücadele verirken, mertebelerin en yükseği olan şahadet mertebesine ulaşan kahraman Mehmetçiklerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerin bu günlerini tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.”




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