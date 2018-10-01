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Belediye Başkanı Seçen, aşure dağıttı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Ticaret Borsası tarafından Zahire Pazarı’nda düzenlenen Aşure Dağıtımına katılarak, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız ile birlikte Aşure dağıttı.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Ticaret Borsası tarafından Zahire Pazarı'nda düzenlenen Aşure Dağıtımına katılarak, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız ile birlikte Aşure dağıttı.


Nevşehir Ticaret Borsası tarafından Muharrem Ayı münasebetiyle Zahire Pazarı'nda vatandaşlara Aşure dağıtıldı.


İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından yapılan duanın ardından Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız vatandaşlara Aşure dağıttı.


Aşure Dağıtımına Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, bazı sanayici ve işadamlarının yanı sıra daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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