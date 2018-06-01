Belediye Başkanı Seçen, “Bu şehre hep birlikte hizmet edeceğiz”

Nevşehir Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, daha önceden mahalle muhtarları, dün akşam gazetecilerle bir dizi görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, bu sürecin diğer sivil toplum teşkilatlarının yöneticilerini de kapsayacak şekilde devam edeceğini söyledi. Nevşehir Belediye Meclis üyeleri ile de aynı şekilde yakın işbirliği içerisinde çalışacaklarını dile getiren Seçen, halkın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin ortaya konulması yönünde hep birlikte hizmet etme kararlılığını bundan sonraki süreçte de devam ettireceklerini kaydetti.

Seçen, son günlerde sel baskınlarına neden olan yağışlarla birlikte bazı yerleşim bölgelerindeki yol ve parklarda yapısal anlamda bozulmaların meydana geldiğini belirterek, Nevşehir Belediyesi personellerinin bu kapsamlı olarak onarım çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ifade etti.