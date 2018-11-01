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Belediye Başkanı Seçen, “Esnaf ve sanatkarlarımız baş tacımız”

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişmesi ve büyümesi için etkin bir misyon üstlenen Esnaf ve Sanatkârların her zaman baştacı olduklarını söyledi.


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(NESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı'nı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.


Şehrin başta ekonomi olmak üzere sosyal ve kültürel anlamda büyümesi ve gelişmesi için esnaf ve sanatkârların önemli bir misyon üstlendiğine inandığını dile getiren Belediye Başkanı Seçen “ Ülkemizin yanı sıra dünya insanlığının değer verdiği ve ziyaret ettiği en önemli merkezlerden biri olan Kapadokya bölgemizin ana idari merkezi konumundaki Nevşehir'de, ekonomi başta olmak üzere sosyal ve kültürel alanlarda gelişimi yönünde ciddi bir misyon üstlenen esnaf ve sanatkarlarımız bizlerin baştacıdır. Nevşehir Belediyesi ile esnaf ve sanatkarlarımızın işbirliği geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sürecektir” dedi.


Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(NESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı' da ,Belediye Başkanı Seçen'in ziyaretinden büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti. Pınarbaşı, Nevşehir'in her alanda gelişmesi ve büyümesi anlamında çaba harcayan esnaflar ve sanatkarlar ile Nevşehir Belediyesi'nin bugüne kadar ikili bir çok çalışmayı hayata geçirdiğini belirterek, Seçen'e teşekkür etti.

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