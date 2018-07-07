Belediye Başkanı Seçen, esnafları ziyaret etti

Belediye Başkanı Atilla Seçen, ilk olarak Kapucubaşı Mahallesi ile Karasoku Mahallesi’nde çeşitli iş kollarında faaliyette bulunan esnafları işyerlerinde ziyaret etti ve hayırlı işler dileğinde bulundu. Ahilik kültürünün günümüzdeki temsilcisi olan esnaflarla sıkı bir diyalog içerisinde çalışmalar yapacaklarını dile getiren Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, bundan sonra da periyodik olarak esnaflarla birlikte onların yaşanılan sorunlar ve ortak çözüm önerileri konusunda da görüş alışverişlerini sürdüreceklerini ifade etti.

İşyerlerinde Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’i karşılarında gören esnaflar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Seçen ’e teşekkür ettiler.