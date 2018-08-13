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13 Ağustos 2018 17:26

Belediye Başkanı Seçen, hizmet alanlarında incelemelerine devam ediyor

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyesi tarafından sürdürülen hizmet alanlarındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Seçen, hizmet alanlarında incelemelerine devam ediyor

13 Ağustos 2018 17:26

Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün farklı merkezlerinde yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Seçen, işçilerin mola saatinde işçilerle çay içip sohbet etti.


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Esentepe Mahallesi’nde ilk olarak başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden yapılan çalışmalara ilişkin olarak bilgiler alan Seçen, çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanması talimatını verdi. Belediye Başkanı Atilla Seçen daha sonra Zübeyde Hanım Caddesi’ndeki refüj çalışmaları ile Barış Yolundaki düzenleme çalışmaları konusunda da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilgililerinden bilgiler aldı.


eçen daha sonra Güzelyurt Mahallesi’nde yenileme çalışmaları devam eden Sadabâd Parkı’nda da incelemelerini sürdürdü. Seçen, Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerince yapılan ahşap oyun gruplarının montaj çalışmalarını yerinde inceledi. Seçen, işçiler için verilen mola saatinde işçilerle birlikte çay içerek sohbet etti.


Kondisyon aletlerinin de bulundurulacağı Sadabâd Parkı, çeşitli türde bitki ve fidanların ekimi ile birlikte çimlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine açılacak. (COŞ-AG-Y)




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