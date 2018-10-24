Belediye Başkanı Seçen, hizmet alanlarını yerinde inceledi

Asfaltlama öncesinde alt yapı çalışmalarının sürdüğü merkezlerinin yanı sıra, sıcak asfaltlama yapılan yollarda incelemelerde bulunan Seçen, çalışmalara ilişkin olarak yetkililerden bilgiler aldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından şehrin ana arterlerinin sıcak asfaltla kaplanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sıcak asfaltlama öncesinde sağlıklı bir alt yapının oluşturulmasının gerçekleştirildiği cadde ve sokaklarda sıcak asfaltlamaya yönelik çalışmalar sürerken, Belediye Başkanı Atilla Seçen'de çalışmaların devam ettiği 2000 Evler ve Güzelyurt Mahallelerinin çeşitli sokakları ile Millet Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesindeki incelemelerini sürdürüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz ve Mustafa Alevli'nin yanı sıra Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı incelemeler sırasında Belediye Başkanı Seçen, vatandaşlarla da devam eden çalışmalar konusunda istişarelerde de bulunurken, çalışmaların yürütüldüğü merkezlerde çalışan personeller ile de bir araya geliyor.