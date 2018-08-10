Bir süre önce Nevşehir Belediyesi ile Kayseri Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü arasındaki işbirliği ile Senirin Arzu Kamber mevkiindeki bir kuyudan elde edilen saniyede 25 litre akışkanlığa sahip içme suyunun şehir şebekesine kazandırılması amacıyla başlatılan içme suyu şebeke çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Atilla Seçen, yetkililerden bilgiler aldı.

Seçen, saniyede 25 litre akışkanlığa sahip içme suyunun şehir şebekesine önümüzdeki günlerden itibaren verilmeye başlanacağını belirtti.