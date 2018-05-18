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18 Mayıs 2018 10:10

Belediye Başkanı Seçen, iftar sofrasında çorba dağıttı

Nevşehir Belediyesi tarafından Modern Sebze Pazarının alt katındaki salonda geleneksel hale getirilen İftar Sofrasına katıldı ve vatandaşlara çorba dağıttı.

Belediye Başkanı Seçen, iftar sofrasında çorba dağıttı

18 Mayıs 2018 10:10


Ramazan ayı süresince yoğun iş temposu nedeniyle evde aileleri ile iftarı yapamayacak durumda olan vatandaşların yanı sıra, dar gelirlilerin nezih bir aile ortamı içerisinde Ramazan ayının özelliğine uygun bir şekilde iftar yapabilmelerine imkan sağlanması amacıyla Nevşehir Belediyesi’nin hayırsever vatandaşlarla işbirliği halinde geleneksel hale getirdiği iftar sofrasına katılan Belediye Başkanı Atilla Seçen, burada vatandaşlarla da kısa süreli sohbetler yaptı.


Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz ’dan burada gerçekleştirilen iftar sofrası uygulamasına ilişkin olarak bilgilerde alan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, iftar sofrası uygulamasına ev sahipliği de yapan Nevşehir Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen ile de bir süre görüştü.


Belediye Başkanı Seçen daha sonra iftar yemeğinin dağıtım bölümüne geçerek çocuklara ve vatandaşlara çorba dağıtımı yaptı.


Ramazan ayı boyunca Nevşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hayırsever vatandaşlarla işbirliği halinde oluşturduğu iftar sofrasından her gün bin beş yüzü aşkın kişi yararlanıyor.




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