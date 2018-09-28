Belediye Başkanı Seçen, itfaiye personelleriyle bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen İtfaiye Haftası nedeniyle İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, personellerle sohbet etti.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü Gökhan Açık 'dan çalışmalarına ilişkin olarak bilgiler de alan Belediye Başkanı Atilla Seçen, 24 saat hizmet sunan itfaiye personelleriyle çay içerek sohbet etti.

Tüm canlı varlıkların ateşten kaçtığı sırada itfaiyecilerin kendilerini ateşe attığını ifade eden Belediye Başkanı Atilla Seçen, "Her yangın türü farklı bir risk içermektedir. Bazı yangınlarda itfaiyecilerimizin çöken bir çatının altında kalabileceği gibi bazılarının da patlama ile karşılaşabileceği, yoğun dumandan zehirlenebileceği veya bir boşluğa düşebileceğini asla unutmamak gerekiyor. Bu itibarla itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslektir. Bütün risklere karşın şehir merkezimiz başta olmak üzere köy, belde ve ilçelerimizdeki çeşitli türdeki yangınlara en kısa sürede ulaşmayı başaran ve bu riskleri göze alan personellerimizi fedakarca çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Seçen, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin günün teknolojik imkanlarından en üst düzeyde yararlandırılması için çalışmalar yaptıklarını dile getirerek “ Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimizi, gerekli tüm teçhizatla donanmış ve günün teknolojik imkanlarından en üst düzeyde faydalanan bir takım haline getirmek için çalışmalarımız sürmektedir. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak çalışan itfaiye personelimizin İtfaiye Haftası'nı kutlar, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim” diye konuştu