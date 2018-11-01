İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye Başkanı Seçen, Lale sanayi sitesi esnaflarını ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Lale Sanayi Sitesindeki esnaf ve sanatkarları ziyaret ederek, esnaflarla sohbet ederek sorun, istek ve dileklerini dinledi.


Yoğun çalışma programından arta kalan zamanlarda şehir merkezindeki esnaf ve sanatkarlarla sık sık beraber olmaya çalışan Belediye Başkanı Atilla Seçen'in durağı Lale Sanayi Sitesi oldu.


Çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarları işyerlerinde ziyaret eden Seçen, onlarla sohbet etti.


Esnaf ve sanatkarların sorunlarını dinleyen Seçen, Nevşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalara ilişkin olarak da bilgilendirmelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.