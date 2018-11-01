Belediye Başkanı Seçen, Lale sanayi sitesi esnaflarını ziyaret etti

Yoğun çalışma programından arta kalan zamanlarda şehir merkezindeki esnaf ve sanatkarlarla sık sık beraber olmaya çalışan Belediye Başkanı Atilla Seçen'in durağı Lale Sanayi Sitesi oldu.

Çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarları işyerlerinde ziyaret eden Seçen, onlarla sohbet etti.

Esnaf ve sanatkarların sorunlarını dinleyen Seçen, Nevşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalara ilişkin olarak da bilgilendirmelerde bulundu.