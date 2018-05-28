Mübarek Ramazan ayının tüm güzelliği ile birlik ve beraberlik duygularıyla vatandaşların iftar heyecanına ortak olmak amacıyla ilki geçtiğimiz Cuma günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde kurulan mahalle iftar sofrası, bu kez Sümer Mahallesi’ndeki 100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu bahçesinde kuruldu. İftar yemeğine AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili adayı Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Özgün, Nevşehir Belediye Meclisi üyeleri, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Nevşehir Belediyesi Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun çeşitli ilahiler seslendirdiği iftar yemeği öncesinde palyaçolar, çocuklara yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Çocukların yüzlerini farklı şekillerde boyayan palyaçolar, çocuklarla çeşitli oyunlar da oynadı.

Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, vatandaşların mübarek Ramazan-ı Şerif’lerini tebrik etti ve kısa süreli sohbetler yaptı. Seçen, iftar sofrasına aileleriyle birlikte gelen çocukları yalnız bırakmadı. Seçen, çocuklara balon hediye ederek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İftar yemeği öncesinde halka hitap eden Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar sofralarına ilave olarak bu yıl mahallelerde de iftar sofraları düzenlediğini belirterek, vatandaşlar arasında dayanışma, birlik ve beraberlik gibi temel değerlerin daha etkin şekilde uygulanabilirliğini gerçekleştirme adına düzenlenen mahalle iftar sofralarının geleneksel hale getirileceğini ifade etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise, mahallelerde birlik, beraberlik ve dayanışmanın artırılması amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar sofralarına katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.