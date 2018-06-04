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04 Haziran 2018 22:44

Belediye Başkanı Seçen mahalle iftarlarıyla halkla kucaklaşmayı sürdürüyor

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 2000 Evler ve 15 Temmuz mahalleleri sakinleri ile iftarda bir araya geldi.

Belediye Başkanı Seçen mahalle iftarlarıyla halkla kucaklaşmayı sürdürüyor

04 Haziran 2018 22:44


2000 Evler Modern Ticaret Merkezi’nin de bulunduğu pazar yerinde düzenlenen iftara Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili adayı Emre Çalışkan, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Seçen ve AK Parti heyeti, vatandaşları masalarında ziyaret etti. Seçen, bir bebeği de kucağına alarak sevdi. Ku’ran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.


İftar yemeğinin ardından konuşan 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili adayı Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e Ramazan ayının böylesine güzel hasletler ile eda edilmesinde yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Çalışkan, Türk milletinin daha da aydınlık günlere ulaşacağı günlerin oldukça yakın olduğunu belirterek, Allah’ın Türk milletinin birliği, beraberliği ve dirliğini daha da güçlü hale getirmesi temennisinde bulundu ve vatandaşların Ramazan-ı Şerif’lerini tebrik etti.




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