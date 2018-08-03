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03 Ağustos 2018 16:25

Belediye Başkanı Seçen, meclis üyelerine 3 aylık çalışmalarını değerlendirdi

3 Mayıs 2018 Perşembe günü gerçekleştirilen Belediye Meclis Toplantısında AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oy birliği ile Nevşehir Belediye Başkanlığına seçilen Atilla Seçen, ilk 3 aylık çalışmalarını Belediye Meclis üyelerine değerlendirdi.

Belediye Başkanı Seçen, meclis üyelerine 3 aylık çalışmalarını değerlendirdi

03 Ağustos 2018 16:25


Nevşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan toplantısı, Belediye Başkanı Atilla Seçen’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 3 Ağustos 2018 tarihi ile Nevşehir Belediyesi’nde 3 aylık görevini tamamladığını belirtti. Belediye Meclis üyelerine kendisine gösterdikleri destekten dolayı bir kez daha teşekkür eden Seçen, 3 aylık süreçte gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olarak Belediye Meclis üyelerine bilgiler aktardı.


Seçen, öncelikli olarak yapılması gereken çalışmaların ortaya konulduğunu ifade ederek, birlik ve beraberlik içerisinde bundan sonraki süreçte de halkın hizmetinde olma kararlılığı içerisinde hareket edeceklerini söyledi. Bir süre önce Ankara’da gerçekleştirdiği temas ve incelemelerle ilgili olarak Belediye Meclis üyelerine de bilgiler aktaran Seçen, halkla iç içe, sivil toplum teşkilatlarıyla yakın işbirliği içerisinde çalışmalar ortaya koymayı bundan sonra da devam ettireceklerini ifade etti.


Seçen, Nevşehir’in içme suyu ve Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin olarak da çalışmaların devam ettiğini belirtti ve Nevşehir Belediyesi olarak yapılması gereken girişimleri büyük bir kararlılık içerisinde devam ettireceklerini dile getirdi.




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