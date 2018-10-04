Belediye Başkanı Seçen, Millet Caddesinde alt yapı çalışmalarını inceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyesi tarafından Şehitlik Köprülü Kavşağı-Borsa Kavşağı arasındaki ana ulaşım yolunun sıcak asfalt ile kaplanmasına yönelik çalışmalar kapsamında alt yapı çalışmalarının sürdüğü Millet Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Şehitlik Köprülü Kavşağı'ndan başlayıp Borsa Kavşağı'na kadar olan bölümündeki yolun karşılıklı olarak sıcak asfalt ile kaplanması çalışmaları Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeni Sanayi Sitesi'ne kadar olan bölümde tamamlandı.

Sıcak asfaltlama çalışmalarının ağırlık kazandırıldığı Millet Caddesi ile Borsa Kavşağı'ndaki bölümün alt yapı çalışmalarının en kısa süre içerisinde tamamlanması için büyük bir çaba harcandığı dikkat çekiyor.

Bu çerçevede Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, alt yapı ağının daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için yoğun çalışmaların yapıldığı Millet Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Buradaki çalışmalara ilişkin olarak Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Seçen, bu alandaki çalışmaların en kısa süreçte tamamlanarak yolun sıcak asfaltlı bir şekilde trafiğe yeniden açılması talimatı verdi.

Seçen, Millet Caddesi üzerindeki bir grup esnafla da bir araya gelip, çalışmaları değerlendirdi.