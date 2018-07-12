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12 Temmuz 2018 08:08

Belediye Başkanı Seçen, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, iki ay içerisinde muhtarlarla ikinci kez istişare toplantısında bir araya geldi.

Belediye Başkanı Seçen, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

12 Temmuz 2018 08:08


Nevşehir Dostluk Parkındaki muhtarlar istişare toplantısında Nevşehir muhtarlar derneği Başkanı Hüseyin Altınışık başkanlığında 21 mahallenin muhtarıyla bir araya gelen Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, muhtarların hizmetlerin etkin bir şekilde halka ulaştırılmasında belediye ile halk arasında köprü görevi üstlendiğini belirtti.


Mahallelerle halkın yaşadığı sorunların en kısa süre içerisinde çözümünü amaçladıklarını dile getiren Seçen, bunun için muhtarlarla sıkı bir işbirliği içerisinde hareket ettiklerini söyledi.


Muhtarlarla bu süreçte istişarelere ciddi bir önem verdiklerini vurgulayan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, göreve başladığı günden bu güne kadar iki kez muhtarlarla bir araya gelerek ortak çözüm önerilerinin geliştirilmesi yönünde önemli mesafeler kat ettiklerini dile getirdi.


Nevşehir Belediyesi hizmet birimlerinin müdürlerinin de katıldığı toplantıların ,hizmet verimliliğinin artırılması yönünde önemli olduğuna değinen Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık’ da, Nevşehir Belediyesi ile muhtarlar arasında ikili işbirliğinin geliştirilmesine önemli ivme kazandıracak istişare toplantılarının bundan sonraki süreçte de aynı heyecan içerisinde devam edeceğine inandıklarını ifade ederek, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e teşekkür etti.




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