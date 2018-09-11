Belediye Başkanı Seçen, Nevşehir Belediyesporlu futbolcularla bir araya geldi

Ş ‘yı 4-2 yendikleri karşılaşmada çok iyi bir ruh yakaladıklarını gözlemlediklerini belirterek, futbolcular arasındaki takım ruhunun tüm sezon boyunca devam etmesi temennisinde bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyespor tesislerini ziyaret etti. Tesis girişinde Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki ve Sportif Direktör Tuncay Koçin ve diğer yöneticiler tarafından karşılandı.

Nevşehir Belediyespor tesislerinde bir süre incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Seçen, daha sonra kulüp Başkanı Yusuf Kaya, Başkan Yardımcıları Oktay Şımarmaz, ve Mustafa Alevli bazı kulüp yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki ve Sportif Direktör Tuncay Koçin ile futbolcularla birlikte öğle yemeği yedi.

Yemek sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Atilla Seçen, kurumsal bir kimlik taşıyan Nevşehir Belediyespor'un ligde başarılı olması için ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koyduklarını ifade etti.

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'un ilk karşılaşmasını geçtiğimiz Cumartesi günü Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. karşısında ilk kez izlediğini kaydeden Seçen , gerek Yomraspor ve gerekse Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. karşısında elde edilen galibiyet için futbolculara ve yöneticilere teşekkür etti.

Daha sonra futbolculara seslenen Seçen, futbolcuların kendisini bir abisi ve bir kardeşleri gibi görmesi gerektiğini dile getiren Seçen, 90 dakika boyunca takımda bir ruh oluştuğunu gözlemlediğini ifade etti. Seçen şöyle konuştu: “ 90 dakika boyunca takımımızda gerçekten bir ruh olduğunu gördüm. Takımda ciddi bir koordinasyonun oluştuğunu ve bunun da bizi başarıya götürebilecek önemli bir değer olduğuna inanıyorum. Futbolcularımızın, kulüp yöneticilerimiz ve teknik kadro ile birlikte oluşturdukları bu ruhun sonuna kadar devam etmesi en büyük isteğim. Bundan sonraki süreçte daha fazla sizlerle de birlikte olmaya sorunlarınıza ortak çözümler oluşturma yönünde yanınızda olmaya çaba harcayacağım. “ dedi.

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki' de, Belediye Başkanı Atilla Seçen'e takıma yaptığı maddi ve manevi desteklerden dolayı teşekkür etti. Tiryaki,” Sizler bu şehirin gelişmesi ve büyümesi için etkin hizmetleri gerçekleştirirken bizlerde bildiğimiz yeşil zeminde bu şehrin başarısı için çaba harcayacağız. Ekibimizi layık olduğu düzeylere ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize daha rahat bir şekilde ulaşacağımıza inanıyoruz “ dedi.