Belediye Başkanı Seçen, NEVÜ'de hamsi şöleni şenliğine katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) tarafından öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen “Mangalda Hamsi Şöleni"ne katıldı.

NEVÜ Tarih ve Kültür Topluluğu ile NEVÜ Müzik Kulübü işbirliğinde Nevşehir Belediyesi ve Avanos Avrasya Otel'in destekleriyle Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesisleri yanında düzenlenen şölene, Nevşehir belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Prof. Dr. Fatma Karipcin ve Prof. Dr. Ertan Özensel, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Hamsi Şöleni öncesinde Üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, eğitimlerine ilişkin olarak öğrencilerden bilgi aldı. Belediye hizmetlerini Üniversite öğrencileri ile de paylaşan Seçen, her kesimin daha rahat yaşayabileceği bir Nevşehir için çaba harcadıklarını ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve akademik personellerinde yer aldığı 7. Mangalda Hamsi Şöleni'nde Belediye Başkanı Seçen daha sonra mangalda pişirilen hamsiler öğrencilere ikram edildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından Üniversite yerleşkesinde hizmete kazandırılan Sebil ile de Belediye Başkanı Atilla Seçen öğrencilere portakal suyu ikram etti.