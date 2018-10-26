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Belediye Başkanı Seçen, Özhaseki'yi ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ yi, AK Parti Genel Merkezi’nde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki' yi, AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.


Ankara'da temaslarda bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret etti.


Yaklaşık 6 aylık belediye başkanlığı döneminde Nevşehir'de gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olarak AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki' ye bilgiler veren Belediye Başkanı Seçen, ziyaretin anısına çini tabak takdim etti.

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