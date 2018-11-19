Belediye Başkanı Seçen, “Peygamberimiz insanlık için bir rahmettir”

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından birinin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa(S.A.V.) in dünyayı şereflendirmesi olduğunu belirterek, hayatı boyunca ahlak, fazilet, şefkat ve merhametin sembolü olan yüce peygamberimizin çok iyi anlaşılması ve anlatılması gerektiğini ifade etti.

Hayatı boyunca Ahlak, Fazilet, Sevgi, Şefkat ve Merhamet gibi temel değerleri yaşayan ve yaşatmamız gerektiğini öğütleyen yüce peygamberimizin sadece İslam dünyası için değil, tüm insanlığın huzura ermesi için bir fırsat olduğunu kaydeden Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen mesajında daha sonra şunları kaydetti: “ Din, dil , renk ve ırk ayrımı yapmadan verdiği mesajlarla sadece müminlere değil, tüm İnsanlık Alemi için köklü bir kurtuluş reçetesi sunan Fahri Kainat Peygamberimiz, yaşadığı dönemde ahlakı, örnek kişiliği ile büyük bir toplum önderi olduğunu ispatlamıştır. Cenab-ı Allah'tan aldığı vahiyleri paylaşarak müminler başta olmak üzere tüm dünya insanlarının kıyamete kadar olan süre içinde mutluluğu için mücadele eden yüce peygamberimizin hayatını iyi idrak etmek, her Müslüman için en temel bir vazifedir. Kendine her türlü kötülüğü yapanları, onu öldürmeye kararlı müşrikleri bile büyük bir şefkat ve merhamet örneği göstererek affeden yüce peygamberimizin, doğumu insanlık adına da ciddi bir önem taşımaktadır. Onun için yüce peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa(S.A.V.)'in dünyayı şereflendirdiği bu geceyi de çok iyi idrak etmek gerekir. Bu vesile ile tüm inananların Mevlid kandillerini tebrik ediyorum. Bu gecenin inananlar için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz eder, değerli halkımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”