Belediye Başkanı Seçen, üniversiteli kız öğrencilerle sohbet etti

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde öğrenim gören kız öğrencilerle sohbet etti. Genç kızların belediye hizmetlerine ilişkin sorun, istek ve önerileri dinleyen Seçen “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Nevşehir İl Müdürlüğü'ne bağlı Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle konferans salonunda düzenlenen sohbet toplantısına katıldı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Nevşehir İl Müdürü Mehmet Sürücü'nün de hazır bulunduğu sohbet toplantısında konuşan Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir'de klasik belediyecilik anlayışının yanı sıra sosyal belediyeciliğin en temel noktası konumundaki gönül belediyeciliğinin tesis edilmesi yönünde bir çok sosyal amaçlı projenin de hayata geçirilmesi yönünde 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Gençlerimize güveniyorum"

Dünyada özellikle son 70-80 yıldan beri İslam Coğrafyası üzerinde kan ve gözyaşının hakim olduğunu kaydeden Seçen “ 1. Dünya Savaşı'yla beraber dünya genelinde ve özellikle Irak' da, Suriye'de, Afganistan'da, Mısır'da, Myanmar'da, Filistin'de hep Müslümanların gözyaşı ve kanı dökülüyor. Bu coğrafyalarda yaşayan insanlar zulme uğruyor, ama zulüm asla abâd olmayacak. Zulüm ile Abâd olanın sonu berbâd olur. Artık dünya bir büyük değişimin eşiğinde. Müslümanların gözyaşı ve kanı üzerine oturtulmaya çalışılan bu dünya düzeni mutlaka değişmeli, onun için bu süreçte asıl yük sizlerin omuzunda. Bizler belki o günleri göremeyeceğiz. Ama insan hak ve özgürlüğünün eşit bir şekilde sağlandığı, yeryüzünde insanların barış ve dostluk içerisinde yaşayabileceği bir dünya düzeni sizlerin gayretleri ile gerçekleştirilecek, buna yürekten inanıyorum. “ şeklinde konuştu.

Seçen, önümüzdeki süreçte gençlerle daha sık bir araya gelerek, gençlerin i fikirlerinden yararlanacaklarını sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Seçen daha sonra gençlerin çeşitli konulardaki dilek, temenni ve önerilerini dinledi. Seçen, sorunlara kalıcı çözümler oluşturabilme adına çaba gösterdiklerini ifade etti.

Söyleşinin son bölümünde de Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Türk Halk Müziği Topluluğu, çeşitli yörelerden derlenen türkülerden oluşan bir de konser verdi.