Belediye Başkanı Seçen, vatandaşların sıkıntılarına çözüm arıyor

Belediye Başkanı Seçen, kendisi ile görüşmek isteyen vatandaşlarla, halk gününde bir araya gelerek, kendisine iletilen sorunlara çözüm üretiyor.

Haftanın her Salı günü gerçekleştirilen Halk Günü uygulaması ile vatandaşlar randevuya gerek duymadan bire bir Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'e istek, dilek ve şikayetlerini iletme imkanı buluyor.

Halk gününde makamını vatandaşlara açarak vatandaşları randevu olmaksızın Belediye Başkanlığına seçildikten sonra her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını belirten Belediye Başkanı Seçen, Halk Günü uygulamasına vatandaşların gösterdiği ilgiye teşekkür etti.

Bu uygulama ile vatandaşlardan belediye hizmetlerine ilişkin talepleri alarak bunları değerlendirme imkanı da bulduklarını dile getiren Belediye Başkanı Atilla Seçen, vatandaşların yaşam düzeyini geliştirmek, halkın bizden beklentilerine en kısa süre içerisinde cevap verebilmek amacına yönelik olarak düzenlenen Halk Günü uygulamasının devam edeceğini belirtti.