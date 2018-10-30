Belediye Başkanı Seçen, vatandaşların sorunlarını dinledi

Vatandaşların herhangi bir randevu almaksızın Belediye Başkanı Atilla Seçen ile bir araya gelerek sorun, istek ve beklentilerini ifade edebilme imkanı bulduğu Halk Günü uygulaması devam ediyor. Halk Günü uygulamasında Belediye Başkanı Seçen, kendisine ulaştırılan sorunların çözümü yönünde ilgili Belediye Başkan Yardımcısı ve birim müdürleri ile birlikte çözüm bulunması yönünde çaba harcıyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, belediye başkanı olarak göreve seçilmesiyle birlikte uygulamaya başladığı Halk Günü uygulamasına vatandaşlarında büyük ilgi gösterdiğini söyledi.