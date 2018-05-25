Bilal Erdoğan, Nevşehir TÜGVA temsilciliğinin açılışına katıldı

TÜGVA Nevşehir temsilciliğinin açılışına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TÜGVA Yüksek istişare kurul üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, TÜGVA Nevşehir Temsilcisi Hüsamettin Ellialtı, AK Parti milletvekili adayları Yücel Menekşe, Emre Çalışkan, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.

Hava muhalefeti nedeniyle dışarıda gerçekleşecek olan açılış TÜGVA İl Temsilciliğinde yapılırken burada bir konuşma yapan TÜGVA Yüksek istişare kurul üyesi Bilal Erdoğan tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı TÜGVA’nın düzenlediği kurslara, projelere, kamplara bekliyoruz dedi. Erdoğan, “TÜGVA’mız biliyorsunuz yeni nesli gençlik sloganıyla ortaokuldan üniversiteye ve çalışan gençliğe kadar faaliyetler yapan bir vakfımızdır. Ülkemizin genç ama en geniş teşkilatlanmaya sahip güçlü bir gençlik vakfıdır. Temel motivasyonu, istikameti gençlerimizi değerlerimiz ile donanarak kuşanarak yetişmesini sağlamak. Geçmişten kopuk bir gençlik değil geçmişi ile barışık, geçmişini tanıyan bilen bir gençlik ama elbette ki gerici bir gençlik değil ilerici bir gençlik, aydınlık bir gençlik, dünyayı tanıyan dünya çapında iddia sahibi bir gençlik, Türkiye’nin geleceğin söz sahibi bir gençliktir Türkiye Gençlik Vakfımız. Onun için hakikaten ailelerimizin çocuklarını güvenerek emniyet içerisinde emanet edebilecekleri buradaki programlara, kurslara, projelere, kitap okuma haftalarına, kamplarına, yaz okullarına katılmaları üzerine gönderebilecekleri bir gençlik vakfı. Her yaz Türkiye’nin dört bir yanında yaz okulları ve gençlik kamplarıyla ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik birçok faaliyetler yürütülmektedir. Bu yaz okullarına ve gençlik kamplarına, TÜGVA’nın çalışmalarına tüm gençlerimizin çocuklarımızın katılımlarını bekliyoruz” diye konuştu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise burada yaptığı konuşmada tüm sivil toplum kuruşlarına verilen destekleri TÜGVA’ya da verdiklerini belirtirken açılışı yapılan TÜGVA Nevşehir temsilciliğinin hayırlı olmasını temenni etti.

Erdoğan daha sonra ise ilk olarak TÜGVA Nevşehir yönetimi ile ardından ise Nevşehir’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek bir süre toplantı yaptı.