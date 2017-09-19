Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılışına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Etnospor Konfederasyon Başkanı ve TÜGVA onursal üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Açılış programı öncesinde Nevşehir Belediyesi mehter takımı tarafından kahramanlık marşları söylenirken program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi hakkında açılış törenine katılanlara bilgiler verdir. Demir, “Nevşehir ilimiz merkezinde dört, ilçelerimizde altı olmak üzere toplam on İmam Hatip Lisemiz mevcuttur. Bu on İmam Hatip Lisemizde 2 bin 492 öğrencimiz eğitim öğretim görmektedir. İlimizde ki tüm liselerde ki öğrenci sayımız 15 bin 210’dur. Nevşehir ilimizde İmam Hatip Liselerimizin okullaşma oranı yüzde 15 olmakla beraber Türkiye genelinde bu oran ise yüzde 12’dir” dedi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Ebubekir Gizligider’de konuşmasında, “Değerlerine uygun öğrenci yetiştirmek isteyen bu milletimizin özellikle 28 Şubat’ın ardından baskıların ardından kendilerine arka bahçe edenler meğerse başka başka odaklarla 15 Temmuz’un hazırlığını yapıyorlarmış. 17-25 Aralık ayının hazırlığını yapıyorlarmış. Ama o İmam Hatip nesli o kavgalar boşuna gitmedi. O İmam Hatip nesli İmam Hatipli Başbakanı içime sindiremiyorum diyen zihniyete karşı 15 seçimdir 16 yıldır arda arda zaferler kazandı” diye konuştu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk’de konuşmasında kendisinin İmam Hatip Lisesi mezunu olmadığını ancak İmam Hatiplileri çok sevdiğini söyledi. Göktürk, “Ben bir İmam Hatip lisesi mezunu değilim. Ama İmam Hatiplileri çok seviyorum. Ne yaptı size bu İmam Hatipliler. Teröristlik mi yaptılar. Ülkeyi 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlerin yaptığı gibi başkalarına sattılar mı. Peşkeş mi çektiler ne yaptılar. Bu derdiniz ne. Biz buna orada sizin adına TBMM’de oy kullanana kardeşleriniz olarak oy vermek ile gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz’ise konuşmasında yeni bir tarih yazıldığını kaydetti. Açıkgöz, “Allah’ın izniyle burada yetişen gençlerimiz hem bu ümmetin hem de bu ülkenin kaderini değiştirecek ve güzel günlere hep birlikte adım atacağız. Yeni bir tarih yazılıyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeni bir tarih yazılıyor. Zulme dur diyen, zalime dur diyen ve mazlumun yanında olan gözyaşı döken tüm Müslüman’ın yanında olan yeni bir tarih yazılıyor. Bu tarih yazılırken de bize düşen Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında sımsıkı durmaktır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan,”Bu okuldan mezun olan arkadaşlarımız Recep Tayyip Erdoğan gibi dik durmalı”

Etnospor Konfederasyon Başkanı ve TÜGVA onursal üyesi Bilal Erdoğan ise konuşmasında burada okuyan öğrenci kardeşlerimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı çok iyi tanımaları lazım dedi. Erdoğan, “İnşallah buradan nice liderler, nice alimler, nice vatanseverler yetişsin. Recep Tayyip Erdoğan’ı bu okulda ki öğrenci kardeşlerimin çok iyi tanıması lazım. Çünkü işte bizim öğrenci olduğumuz dönemde ki Cumhurbaşkanının adı bizim okula konmuştu demekten daha öte bir anlam taşıyacağını düşünüyorum. Bugün dünyada Recep Tayyip Erdoğan elbette konuşuluyor. Bakıyoruz dünyada kimler Recep Tayyip Erdoğan’ı konuşuyor. Egemen güçler. İşte ABD’si Avrupa’sı aleyhinde ciddi bir propaganda çalışması yapıyor. Öbür tarafta dünyanın mazlum milletlerine bakıyorsunuz. Dünyanın Müslümanlarına bakıyorsunuz. Hepsinde ciddi bir muhabbet ciddi bir ideal insan olarak Recep Tayyip Erdoğan var. Ve değerli genç kardeşlerim değerli İmam Hatip nesli arkadaşlar. Sizde çok büyük işler yapacaksınız. Dünyayı çok iyi tanıyacaksınız. Bilimin gittiği yeri çok iyi bileceksiniz. Dünyada ki en son gelişmeleri takip edecek ve muhakkak ana dilinizin yanına İngilizceyi koyacaksınız, Arapçayı koyacaksınız. Daha çok ilginiz varsa başka dilleri de öğreneceksiniz. Ve göreceksiniz b topraklarda yetişen insanlar yüzlerce yıl olduğu gibi yeniden dünyaya huzur dünyaya adalet götürecekler. Çünkü inanın dünya biz olmazsak bir bilinmeze sürüklenmeye devam edecek. Onun için buradan yetişenlerin bu okulun ismiyle birlikte Recep Tayyip Erdoğan gibi dik duruşa sahip olmaları lazım. Cesur olmaları lazım, halkının kalbi ile bir atan bir kalbe sahip olmaları lazım. Ve elbette vatansever, bağımsızlığına aşık Müslümanlar olmaları lazım” şeklinde konuştu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise burada yaptığı konuşmada, “Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesinden mezun olmanın ağır yükü omuzlarınızda devamlı hissetmenin onun durduğu yerde durmanın onun hareket ettiği yerde hareket etmenin onun çizdiği çizgiden yürümelisiniz” dedi.

Konuşmaların ardından Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışını Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ile birlikte yaptılar.

Okulun açılışının ardından ise Erdoğan sınıfları ziyaret ederek öğrenciler ile bir süre sohbet ederken açılış programı hatıra fotoğrafının çekinmesiyle sona ererken Bilal Erdoğan kendi adına hazırlanan fidanı okul bahçesine dikti.