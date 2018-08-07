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07 Ağustos 2018 19:45

Binlerce turist Kapadokya’da gün batımı keyfini yaşıyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, bölgede gün batımını izlemenin keyfini yaşıyor.

Binlerce turist Kapadokya’da gün batımı keyfini yaşıyor

07 Ağustos 2018 19:45


Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Kızılçukur Vadisi, Türkiye’de gün batımının en güzel izlenebildiği mekanların da başında geliyor. Gün batımı sırasında çoğunlukla kızıla, kimi zaman da yeşil renge dönüşen peribacaları ile süslü vadi turistleri adeta büyülüyor. Güneşin son ışıklarını izleyebilmek için Kızılçukur Vadisi’ne gelen turistler, batan güneşle birlikte bol bol hatıra fotoğrafları çektiriyor.


Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç yılın ilk 7 ayında 155 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini ifade ederken Kapadokya’da gün batımı izlemenin ayrıcalık olduğunu söyledi. Genç, “Kızılçukur Vadisi’nde gün batımını yılın ilk 7 ayında 155 bin yerli ve yabancı turist izledi. Kapadokya’da gün batımı en güzel Kızılçukur Vadisi’nde izlendiği için turistlerin ilgisi buradan kaynaklanıyor. Bu konuda çok iddialıyız dünyada ve Türkiye’de en güzel gün batımı Kapadokya bölgesinde izlenir. Çünkü doğal, kültürel ve tarihsel güzelliği olduğu için burada hem gün doğumu hem gün batımı izleniyor. Avrupalı turistler de bu eşsiz güzellikler içerisinde gün batımını izlemenin mutluluğunu yaşıyorlar. Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistlerin gün batımını Kızılçukur Vadisi’nden izlemeden gitmemelerini tavsiye ediyorum. Kapadokya’ya gelip gün batımının izlememek büyük bir kayıptır” dedi.




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