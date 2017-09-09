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09 Eylül 2017 14:03

Bir tabutta iki küçük beden

Nevşehir’de önceki gün amcaları tarafından öldürülen Afgan iki kardeş, son yolculuklarına aynı tabut içerisinde uğurlandı.

Bir tabutta iki küçük beden

09 Eylül 2017 14:03


Nevşehir’de amcaları tarafından öldürülen iki Afgan çocuk son yolculuklarında da ayrılmadı. Kurşunlu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuklarına uğurlanan 3 yaşındaki Rustam R. ve ablası 5 yaşındaki Sahar R., aynı tabut içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın yanı sıra Afgan vatandaşlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küçük çocukların annesi, cenaze namazının ardından sinir krizi geçirdi. Kılınan cenaze namazının ardından çocuklar Kaldırım Mezarlığı’na defnedildi.


Karasoku Mahallesi Demir Hafız Caddesi’nde meydana gelen olayda Afgan Punam R., kayınbiraderi Rami R.’nin kendisi ve iki çocuğunu bıçakladığı iddiasıyla yardım istemiş, olay yerine giden sağlık ekipleri iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirlemişti.




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