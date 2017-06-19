Birlik Vakfı Nevşehir’de 300 çocuk ve genci giydirdi

Geçtiğimiz günlerde bin aileye gıda kolisi ve bin aileye un yardımlarında bulunan Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanlığı bu kez 300 çocuk ve gence Ramazan Bayramı öncesinde giyim yardımında bulundu.

Nevşehir’deki bazı sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapılan giyim yardımının bir bölümü de Enderun Eğitim Vakfı Başkanlığında gerçekleştirildi. Çocuk ve gençlere giyim yardımını Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç’in yanı sıra vakıf yöneticileri ve Enderun Eğitim Vakfı yöneticileri gerçekleştirdiler.

Başkan Dinç, giyim eşyalarının alınmasında ve dağıtımında emeği geçen tüm hayırseverlere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.