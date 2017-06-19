Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 09:23

Birlik Vakfı Nevşehir’de 300 çocuk ve genci giydirdi

Birlik Vakfı Nevşehir Şubesi tarafından Ramazan Bayramına sayılı günler kala 300 çocuk ve gence kıyafet yardımında bulundu.

Birlik Vakfı Nevşehir’de 300 çocuk ve genci giydirdi

19 Haziran 2017 09:23


Geçtiğimiz günlerde bin aileye gıda kolisi ve bin aileye un yardımlarında bulunan Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanlığı bu kez 300 çocuk ve gence Ramazan Bayramı öncesinde giyim yardımında bulundu.


Nevşehir’deki bazı sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapılan giyim yardımının bir bölümü de Enderun Eğitim Vakfı Başkanlığında gerçekleştirildi. Çocuk ve gençlere giyim yardımını Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç’in yanı sıra vakıf yöneticileri ve Enderun Eğitim Vakfı yöneticileri gerçekleştirdiler.


Başkan Dinç, giyim eşyalarının alınmasında ve dağıtımında emeği geçen tüm hayırseverlere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    24°C
NEVŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 24 RAMEZÂN 1438
  • 19 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:10
  • Öğle :12:53
  • İkindi :16:49
  • Akşam :20:16
  • Yatsı :22:09
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!