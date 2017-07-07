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07 Temmuz 2017 15:17

Birlik Vakfı öğrenci yurdu projesi hayata geçiyor

Birlik Vakfı Nevşehir Şubesi tarafından öğrenci yurdu projesi hayata geçiriliyor.

Birlik Vakfı öğrenci yurdu projesi hayata geçiyor

07 Temmuz 2017 15:17


Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç, 340 yataklı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi karşısındaki öğrenci yurdunun tamamlanması için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.


Öğrenci yurdu binasının tamamlanarak hizmete açılmasının birlik vakfına düzenli gelir sağlanması aşamasında büyük önem taşıdığını da kaydeden Şube Başkanı Dinç, tamamlanmasının ardından yurdun Kredi Yurtlar Kurumu ya da üniversite tarafından işletilebileceği gibi bizzat Birlik Vakfı tarafından da işletilebileceğini de sözlerine ekledi.




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