Birlik Vakfı yönetimi istişare toplantısı yaptı

Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanlığı binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu istişare toplantısına Şube Başkanı Gürbüz Dinç’in yanı sıra başkan yardımcısı Uğur Özaltın, Genel Sekreter Cengiz Hiçyılmaz ve Yönetim kurulu Üyeleri Mehmet Cingil, Mehmet Yalçın ile Samet Salaş katıldı.

Toplantıda Başkan Gürbüz Dinç’in ve yönetiminin görevi devraldığı günden bu yana Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanlığının yaptığı çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki günlerde yapılması planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.