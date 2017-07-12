ByLock operasyonunda 12 kişi adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 8 Temmuz Cumartesi günü Bylock kullandığı gerekçesiyle 21 kişi hakkında gözaltı kararı alınmış ve aranan şahıslardan 20’si gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslardan sekizinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin ardında bugünde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet B., Gökay Ö., Mahmut K., Çağatay Ö., Yusuf K., Tamer K., Fatih S., Güven T., Cuma D., Elif Y., Merve A. ve Fatma S. olmak üzere 12 kişi daha adliyeye sevk edildi.