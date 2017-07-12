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12 Temmuz 2017 14:40

ByLock operasyonunda 12 kişi adliyeye sevk edildi

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması Soruşturması (FETÖ/PDY) kapsamında geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen Bylock operasyonu kapsamında gözaltına alınan 12 kişi daha adliyeye sevk edildi.

ByLock operasyonunda 12 kişi adliyeye sevk edildi

12 Temmuz 2017 14:40


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 8 Temmuz Cumartesi günü Bylock kullandığı gerekçesiyle 21 kişi hakkında gözaltı kararı alınmış ve aranan şahıslardan 20’si gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslardan sekizinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin ardında bugünde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet B., Gökay Ö., Mahmut K., Çağatay Ö., Yusuf K., Tamer K., Fatih S., Güven T., Cuma D., Elif Y., Merve A. ve Fatma S. olmak üzere 12 kişi daha adliyeye sevk edildi.




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