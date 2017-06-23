Çat Belediye Başkanı Duru, Ramazan Bayramını kutladı

Çat Belediye Başkanı Kamil Duru mesajında Ramazan Bayramının tüm insanlığa ve ülkemize huzur, barış ve mutluluk getirmesini diledi.

Başkan Duru, “On bir ayın sultanı Ramazan ayının bereketi ile gelen mübarek Ramazan Bayramının tüm dünyada huzur ve barışın oluşması için bir vesile olmasını diliyorum. Özellikle dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan İslam ülkelerinde yaşanan ölüm, açlık ve sefaletin son bulması için bu özel günlerdeki birlik ve beraberliğimizi arttırmalıyız. Bu vesileyle bütün hemşerilerimin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlar, bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini dilerim” dedi.