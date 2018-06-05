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05 Haziran 2018 17:19

Çat Belediye Başkanı Duru’dan öğrencilere karne hediyesi

Çat Belediye Başkanı Kamil Duru 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesi dolayısıyla kasabada öğrenimlerine devam eden öğrencilere karne hediyesi olarak tiyatro gösterisi izlettirdi.

Çat Belediye Başkanı Duru’dan öğrencilere karne hediyesi

05 Haziran 2018 17:19


Çat Belediye Başkanı Kamil Duru her yıl olduğu gibi bu yılda kasabada öğrencileri unutmadı. Belediye Başkanı Kamil Duru 2017-2018 eğitim öğretim yılsonu nedeniyle öğrencilere tiyatro gösterisi izlettirdi. Çat Belediyesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte üniversitenin Sanat Kulübü öğrencilerinin sergilemiş olduğu çocuk oyunu öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Çat Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinliğe Çat Belediye Başkanı Kamil Duru’nun yanı sıra Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) temsilcisi İlkay Akün’de çocukları yalnız bırakmadı.


Çat Belediye Başkanı Kamil Duru yaptığı açıklamada, “Çat Belediyesi olarak her yıl düzenli olarak kasabamız öğrencilere çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Kulübü öğrencileri tarafından tiyatro oyunu sergilendi. Çat Belediyesi olarak sosyal faaliyetlerin yanı sıra eğitim ve kültürel faaliyetlerde de öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Bizlere desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya ve Sanat Kulübü öğrencileri teşekkür ederim” dedi.




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