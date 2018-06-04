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04 Haziran 2018 09:14

Çat Belediyesi tarafından iftar yemeği düzenlendi

Çat Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Çat Belediyesi tarafından iftar yemeği düzenlendi

04 Haziran 2018 09:14


Çat Belediye Başkanı Kamil Duru tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeği programına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekili ve 27. Dönem milletvekili adayı Mustafa Açıkgöz, AK Parti milletvekili adayı Yücel Menekşe, KADEM Temsilcisi İlkay Akün ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Çat Belediye Başkanı Kamil Duru yaptığı açıklamada, “ Çat Belediyemiz olarak her yıl düzenlediğimiz iftar yemeğine hoş geldiniz. Bugün bizleri burada yalnız bırakmayan Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş’a AK Parti milletvekili adayları Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, KADEM Temsilcisi İlkay Akün ve tüm kasaba halkımıza teşekkür ederim. 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde Çat kasabamız seçimlere hazır ve kasaba halkımız Vakit Türkiye Vakti diyor. İnşallah her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Çat kasabası yine tarihi bir oy ile Vakit Türkiye Vakti’ni demiş olacak” dedi.




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