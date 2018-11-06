CHP Ürgüp Belediye Başkan adayı Ödemiş, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

CHP Ürgüp Belediye Başkan adayı Bekir Ödemiş, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

CHP'nin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Ürgüp Belediye Başkan adayı olan Bekir Ödemiş, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Bayram Ekici ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Ödemiş, ilçe için yapılması gerekenleri bildiklerini ve seçildikleri takdirde o eksiklikleri gidereceklerini söyledi.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici de ziyaretlerinden dolayı CHP Ürgüp Belediye Başkan adayı Bekir Ödemiş'e teşekkür ederken çalışmalarında başarılar diledi.