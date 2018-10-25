İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP'nin Ürgüp Belediye Başkan adayı Bekir Ödemiş oldu

CHP Genel Merkezi tarafından Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde Ürgüp Belediye Başkan adayının Bekir Ödemiş olduğu açıklandı.


Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde CHP Genel Merkezi 26 Ekim Cuma günü bitecek olan aday adaylık başvuru süreci öncesinde Ürgüp Belediye Başkan adayını belirledi. 1999 ve 2004 yıllarında Ürgüp Belediye Başkanlığı görevinde bulunan 2007 yılında da CHP Nevşehir 1.sıra milletvekili adayı olan Bekir Ödemiş partisinin genel merkezi tarafından Ürgüp'te belediye başkan adayı olarak belirlendi.


Bekir Ödemiş evli ve bir çocuk babası.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.