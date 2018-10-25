CHP'nin Ürgüp Belediye Başkan adayı Bekir Ödemiş oldu

Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde CHP Genel Merkezi 26 Ekim Cuma günü bitecek olan aday adaylık başvuru süreci öncesinde Ürgüp Belediye Başkan adayını belirledi. 1999 ve 2004 yıllarında Ürgüp Belediye Başkanlığı görevinde bulunan 2007 yılında da CHP Nevşehir 1.sıra milletvekili adayı olan Bekir Ödemiş partisinin genel merkezi tarafından Ürgüp'te belediye başkan adayı olarak belirlendi.

Bekir Ödemiş evli ve bir çocuk babası.