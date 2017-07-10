Çinli sanatçılar ve Ender Balkır Uçhisar’da konser verdi

Uçhisar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Çin Zhuhai Guqin Derneği sanatçıları ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Ender Balkır Uçhisar Meydanı’nda konser verdi. Konsere Nevşehir Vali Yardımcıları Nurettin Ateş, Ahmet Soley, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çin, Türk dostluğunu pekiştirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, “Çin Zhuhai kenti ve Zhuhai Guqin Derneği’nin sanatçılarından oluşan 7 kişilik heyeti Kapadokyamız’a davet ettik. Bu davetimize icabet ettiler. Kendi geleneksel enstrümanlarını Çin´den getirmelerini sağladık. Çin’in geleneksel enstrümanları eşliğinde üç gün boyunca bize bir müzik şöleni sundular. Etkinliğimizin Kapadokya´da Çin turizmine kesinlikle katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü bu dernek sanatçı üyelerimiz hepsi aynı zamanda ülkelerinde internet fenomenleridir. Dolayısıyla 10 milyonun üzerinde Çinli’ye ulaşacağımızı düşünüyorum. Biz burada müzik ziyafeti çekerken Çin´de bu sanatçı dostlarımızın paylaşımları ile birlikte 10 milyonun üzerinde Çinli Kapadokya´yı takip etmiş olacak. İleriki süreçte Zhuhai kenti ile Uçhisar belediyemizin kardeş kent olup olamayacağını da araştıracağız.” dedi.

Zhuhai Guqin Derneği’nin müzik grubu koordinatörü Huali Luo, Kapadokya Bölgesi’nden, Uçhisar Belediyesi’nden aldıkları davet üzerine bu bölgede bulunmaktan büyük bir gurur duyduklarını dile getirdi. Luo, “Daha önce bir kez daha geldiğimiz Kapadokya bölgesinde oldukça sıcak karşılanmamızdan dolayı son derece mutluyuz. Konserimiz esnasında yer verdiğimiz Türk marşını özellikle Çin ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin ne kadar kuvvetli olduğuna dikkat çekmek ve buraya konserimizi dinlemeye gelenlere bir jest yapmak için seslendirdik” diye konuştu.

Zhuhai Guqin Derneği sanatçılarının konseri sonunda Çiçek ve Tabak takdimini Nevşehir Vali Yardımcısı Ahmet Soley yaptı.

Çinli grup, konserlerinin sonunda Başkan Karaaslan’a, Çin’in geleneksel yazı metoduyla yazılmış bir duvar yazısı hediye etti.

Uçhisar Meydanı’nda Çin sanatçı grubunun ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Ender Balkır bir konser verdi.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, seslendirdiği Türk Halk Müziği eserleriyle büyük beğeni toplayan Ender Balkır’a konser sonunda hediye ve çiçek sundu.