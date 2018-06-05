Çinli turistlerin Erdoğan sevgisi

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve AK Parti milletvekili adayı Emre Çalışkan 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde çalışmalarına Çavuşin köyünde bulunan turizmcileri ziyaret ederek devam etti. Turizmcileri ziyaretinde bölgeyi ziyarete gelen Çinli turistler, İl Başkanı Yanar ve milletvekili adayı Çalışkan ile birlikte ‘Rabia’ işareti yaparak AK Parti’nin seçim broşürleriyle poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Çinli turistler, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile bir süre sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı.