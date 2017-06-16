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16 Haziran 2017 10:51

Çıraklar meslek lisesi diploması alabilecek

Nevşehir Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Demir, yeni yasal düzenlemelerle zorunlu eğitim kapsamına alınan çıraklık eğitimindeki yaşanan gelişmeler ile ilgili açıklamada bulundu.

Çıraklar meslek lisesi diploması alabilecek

16 Haziran 2017 10:51


Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Demir, “Esnaf ve sanatkârlarımız, mesleki devamlılıkları için artık kolaylıkla çırak bulabilecek ve onlara mesleklerini öğretme imkânı sağlanacak. Çırak öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda güvenilir ortamlarda iş imkânına kavuşması sağlanacak. Çırak öğrencilerimize, asgari ücretin yüzde otuzundan az olmamak kaydıyla ücret ödenecek. Meslek öğrenmeleri teşvik edilecek. Çırak öğrencilerimize ödenecek ücretin üçte ikisin devletimiz karşılayacak, böylece esnaf ve sanatkarların yükü hafifletilecek. Çırak öğrencilerimizin mezun olduktan sonra ustalık ve iş yeri açma belgesi alacak ve isterlerse iş yerini açarak hayallerini gerçekleştirebileceklerdir. Çırak öğrencilerimizin isterlerse fark derslerini tamamlayarak meslek lisesi diploması alabilecek, üniversite sınavlarına girebileceklerdir. Kayıtlarımız halen devam etmektedir. Detaylı bilgi için tüm ortaokul mezunu öğrencilerimizi merkezimize bekliyoruz” dedi.




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