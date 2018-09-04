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04 Eylül 2018 12:31

Çocuk oyun alanları ve dinlenme parklarında ilaçlama sürüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından şehir merkezindeki çocuk oyun alanı ve dinlenme parklarında haşerelerle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

Çocuk oyun alanları ve dinlenme parklarında ilaçlama sürüyor

04 Eylül 2018 12:31


Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mart ayı içerisinde çocuk oyun alanı ve dinlenme parklarında ULV ve Holder Pulvazör araç ve gereçleri ile başlatılan sivrisinek, böcek ve haşerelerle etkin mücadeleyi hedefleyen ilaçlama çalışmaları, mahalle ve sokak aralarındaki yeşil alanları da kapsayacak şekilde aralıksız devam ediyor.


Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları ayrıca haşerelerin yoğun olarak bulunabileceği ve larvalarını bırakabileceği çöplük ve diğer yeşil alanlarda yapılıyor.




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