Cumhurbşakanı adayı İnce: "O apoletleri sökeceğim"

Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’i sert bir dille eleştirerek, "O apoletleri sökeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Nevşehir Diriliş Meydanı’nda düzenlediği mitingde Nevşehirlilere seslendi. Malatya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’e yüklenen İnce konuşmasında, "Devlete bir ince ayar lazım. Gandhi, ’önce seni önemsemezler, sonra sana gülerler, sonra seni kıskanırlar, en sonunda sana yenilirler’ diyor. Olacağı bu. 24 Haziran akşamı kim komik bu millet gösterecek. Erdoğan geçen benim aleyhimde konuşuyor. Eleştirecek, itirazım yok. Masanın birinde bir general oturuyor. Partililer alkışlıyor bu general de alkışlıyor. Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanını ziyaret ettim diye adamcağızı görevden aldı. Disiplin kanunu o faaliyeti yasaklıyor. ’Siyasete katılırsa ihraç edilir’ diyor kanun. Sayın Erdoğan o generali ihraç edecek misin? 30 Ağustos’ta emekli edeceğim ilk general o general. Senin apoletlerini sökmezsem Muharrem İnce değilim. Siz siyasi partilerin değil Türk milletinin askerisiniz. Devlet yok oluyor” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a 2013 yılında FETÖ’ye karşı mücadelesinde bir tweet atarak başarılar diledim ama bu mesaj bugünlerde çarpıtılıyor" dedi.

İnce, "Yıl 2013 Aziz Yıldırım FETÖ’ye karşı mücadele ediyor. Ben de Aziz Yıldırım’a ’başarılar dilerim’ yazmışım. O tweeti alıyor şimdi atmışım gibi Ali Koç’u desteklemiyor Aziz Yıldırım’ı destekliyor yazıyor. Bunlar kötü insan” diye konuştu.