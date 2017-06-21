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21 Haziran 2017 13:50

Defterdar Taş, NTSO Başkanı Parmaksız’a teşekkür belgesi verdi

İl Defterdarı Orhan Taş, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M.

Defterdar Taş, NTSO Başkanı Parmaksız’a teşekkür belgesi verdi

21 Haziran 2017 13:50

Arif Parmaksız’ı ziyaret ederek teşekkür belgesi takdim etti.


Nevşehir İl Defterdarı Orhan Taş, Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Kemal Uygun ve Gelir Müdürü V. Eşref Mutlu İle birlikte Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız’ı makamında ziyaret etti. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Yıldız ve Genel Sekreter İ. Hakkı Aydoğan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Nevşehir İl Defterdarı Orhan Taş, 6736 sayılı Kanunun taksit hatırlatma kampanyasına yaptığı katkılardan dolayı NTSO Başkanı Arif Parmaksız’a teşekkür belgesi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız, “6736 sayılı Kanun ile bazı alacakların yeniden yapılandırılması konusunda biz Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize hem basın yolu ile mesaj, e mail ve münferit toplantılar ile bilgilendirme yaptık. İl Defterdarımız Orhan Taş’ın bundan sonraki çalışmalarında kendilerinin yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Kendilerini tekrar tebrik ediyor saygılar sunuyorum” dedi.


Defterdar Orhan Taş ise “ Başkanımıza öncelikle bizlerin yanında olarak desteklerini esirgemediği için teşekkür ediyorum. Malumunuz 7020 sayılı Kanunumuz çıktı. Bu ayın sonuna kadar vergi ile ilgili borcu olup da ödeyemeyen vatandaşlarımız, üyeleriniz varsa bu ayın sonuna kadar taleplerini yaparlar ise yapılandırabiliyoruz. Bunun bilgisini sizlere vermek istedim. Ayrıca 6736 sayılı bazı borçların yapılandırılması ile ilgili Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizlere göstermiş olduğunuz yakınlık, teşvik ve desteklerinizden dolayı da teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın göndermiş olduğu belgeyi size taktim etmekten onur duyuyorum. Ben şahsım ve kurumum adına sizlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.




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