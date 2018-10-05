Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Muslu Nevşehir Valisi Aktaş'ı ziyaret etti

Nevşehir İl Müftülüğü tarafından ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri nedeniyle düzenlenen programa katılmak üzere Nevşehir'e gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik önünde Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Başkan Yardımcısı Muslu'nun, Valilik Şeref defterini imzalamasının ardından Valilik makamına geçildi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu'ya Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş ve İl Müftüsü Yakup Öztürk eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami Aktaş, Prof. Dr. Ramazan Muslu'yu Nevşehir'de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, kendilerine teşekkür etti ve Camiler ve Din Görevlileri Haftasını da kutladı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Muslu ise kendilerini kabul ettiği için Vali Aktaş'a teşekkür ederken bir süre sohbet ettiler.

Vali Aktaş, günün anısına Başkan Yardımcısı Muslu'ya Kapadokya yöresine ait el sanatlarından çini işlemeli Tabak takdiminde bulundu.