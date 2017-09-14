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14 Eylül 2017 11:41

Dört gündür kayıp olan şahıs ölü bulundu

Nevşehir’de dört gündür kayıp olan Hakan Zengin isimli şahıs dağlık alanda ölü bulundu.

Dört gündür kayıp olan şahıs ölü bulundu

14 Eylül 2017 11:41


Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ 2.etapta bulunan dağlık alanda bir kişinin cesedi bulundu. Mahalle sakinleri tarafından olayın bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ile birlikte Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptığı çalışmanın ardından ölü bulunan şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracına koyuldu.


Bulunan cesedin, Hakan Zengin’e ait olduğu yapılan çalışmalarda belirlenirken, ailesinin Hakan Zengin’den 4 gündür haber alamadığı ve polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.


Öte yandan, mahallede bulunan çocuklar ise cesedin bulunduğu haberini alır almaz olay yerinde meraklı gözler ile olayı izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.




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